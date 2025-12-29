Матис Стеншаген спечели втория етап на "Тур дьо ски"

Норвежецът Матис Стеншаген поднесе изненадата, като спечели втория етап на престижното състезание по ски бягане "Тур дьо ски" в италианския курорт Тоблах и завърши първи на 10 км индивидуално в класическия стил.

Дистанцията бе скъсена в сравнение с миналата година, когато ски бегачите трябваше да изминат 15 км. Това е първи успех на Стеншаген за Световната купа, като той изпревари лидера в генералното класиране Йоханес Клаебо, който остана втори. На трето място на подиума е друг норвежец - Емил Иверсен.

29-годишният Матис Стеншаген затвърди добрата си форма, като завърши на трето място в Давос и на четвърто в Трондхайм в състезанията преди Коледа. Стеншаген даде време 22:11.0 минути, като изпревари с 8,9 секунди Йоханес Клаебо и с 10,1 секунди Иверсен.

"Тур дьо ски" продължава в сряда с третото състезание - старт на 5 км в свободен стил.

В генералното класиране за Световната купа убедителен лидер е Йоханес Клаебо с 835 точки пред сънародника си Харалд Амундсен с 664, а трети излезе Матис Стеншаген с 498.

Клаебо води и в класацията на състезанията на дистанция, като има 485 точки. След него са Халад Амундсен - също с 485, и Мартин Ниенгет - 463.