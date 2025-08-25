Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите

Старши треньорът на Георги Георгиев заяви, че целта пред националния отбор на България по джудо за кадети е да спечелят медали на световното първенство за юноши и девойки до 18 години. Мондиалът ще стартира столичната „Асикс Арена“, а страната ни ще бъде представена от 26 състезатели – 13 при юношите и 13 при девойките.

Преди старта на шампионата Георгиев и част от състезатателите - Преслава Ковачева до 48 килограма и Мария Черкелиева до 70 килограма при момичетата и Владимир Тодоров до 60 килограма, Николаз Михалев до 73 килограма и Преслав Николов до 66 килограма при момчетата - дадоха пресконференция.

"Тук с нас е малка част от отбора, но разчитаме на всеки един от тях да покаже това, което сме тренирали. Осем месеца сме тренирали целенасочено и смятам, че момчетата и момичетата са добре подготвени. Всеки един от тях е в добра форма и всеки един от тях, ако разгърне потенциала си, има шанс. Надявам се да влезем в медалите. За това работим цяла година. Имаме добър отбор във всички шест категории, в които трябва да участваме в отборната надправера - и при момчетата, и при момичетата. Децата са много добре подготвени, но ще ни трябва и добро стечение на обстоятелствата. Реално за пръв път ще имаме участие в отборното световно първенство", каза Георгиев.

Помощник-треньорите Виден Василев и Мария Янчева също отчетоха добрата подготовка на младите спортисти.

"От януари тази година сме по лагери. Подготовката премина много добре. По-голямата част бе в Пазарджик, но в последните две седмици сме в София. Направихме и няколко международни лагера и участия на Европейската купа, което помогна да се натрупа доста опит. Добре са подготвени физически и психически и се надявам да постигнем успехи", заяви Василев.

"Освен физически и технически, подготовката бе насочена и психологическата устойчивост на състезателите. Направихме им тестове, за да видим къде са техните слаби места и да акцентираме в работата си върху тях", добави Янчева.

"Остава ни последната стъпка - изявата на състезанието. Няма да бъде лесно. За отборната надпревара имаме по двама човека в категория и ще подбираме в зависимост от противника. Само в тежка категория при момчетата сме с един състезател и там Никола Марков е без алтернатива. Останалата част от отбора ще се реди спрямо жребия", уточни Георгиев.