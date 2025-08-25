БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Георги Георгиев: Надявам се да влезем в борбата за медалите

Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Осем месеца сме тренирали целенасочено, допълни старши треньорът на националния отбор на България по джудо за кадети.

Старши треньорът на Георги Георгиев заяви, че целта пред националния отбор на България по джудо за кадети е да спечелят медали на световното първенство за юноши и девойки до 18 години. Мондиалът ще стартира столичната „Асикс Арена“, а страната ни ще бъде представена от 26 състезатели – 13 при юношите и 13 при девойките.

Преди старта на шампионата Георгиев и част от състезатателите - Преслава Ковачева до 48 килограма и Мария Черкелиева до 70 килограма при момичетата и Владимир Тодоров до 60 килограма, Николаз Михалев до 73 килограма и Преслав Николов до 66 килограма при момчетата - дадоха пресконференция.

"Тук с нас е малка част от отбора, но разчитаме на всеки един от тях да покаже това, което сме тренирали. Осем месеца сме тренирали целенасочено и смятам, че момчетата и момичетата са добре подготвени. Всеки един от тях е в добра форма и всеки един от тях, ако разгърне потенциала си, има шанс. Надявам се да влезем в медалите. За това работим цяла година. Имаме добър отбор във всички шест категории, в които трябва да участваме в отборната надправера - и при момчетата, и при момичетата. Децата са много добре подготвени, но ще ни трябва и добро стечение на обстоятелствата. Реално за пръв път ще имаме участие в отборното световно първенство", каза Георгиев.

Помощник-треньорите Виден Василев и Мария Янчева също отчетоха добрата подготовка на младите спортисти.

"От януари тази година сме по лагери. Подготовката премина много добре. По-голямата част бе в Пазарджик, но в последните две седмици сме в София. Направихме и няколко международни лагера и участия на Европейската купа, което помогна да се натрупа доста опит. Добре са подготвени физически и психически и се надявам да постигнем успехи", заяви Василев.

"Освен физически и технически, подготовката бе насочена и психологическата устойчивост на състезателите. Направихме им тестове, за да видим къде са техните слаби места и да акцентираме в работата си върху тях", добави Янчева.

"Остава ни последната стъпка - изявата на състезанието. Няма да бъде лесно. За отборната надпревара имаме по двама човека в категория и ще подбираме в зависимост от противника. Само в тежка категория при момчетата сме с един състезател и там Никола Марков е без алтернатива. Останалата част от отбора ще се реди спрямо жребия", уточни Георгиев.

