Богданка и Алекс Грозданов отпаднаха от Шампионската лига

Полският шампион спечели реванша с Пройект Варшава, но отпадна от турнира.

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК Люблин отпаднаха от Шампионска лига, въпреки победата с 3:2 (21:25, 18:25, 25:20, 32:30, 15:12) в реванша срещу Пройект Варшава.

Полският шампион, който загуби първата среща у дома с 0:3 гейма, изостана с 0:2 и във втория двубой, игран в зала „Глобус Томаш Войташевич“, с което на практика загуби шансове за класиране на полуфиналите.

В началото на третата част двамата треньори извършиха сериозни промени в съставите си, а домакините от Люблин успяха да спечелят следващите два гейма с 25:20 и 32:30, за да вкарат мача в тайбрек. В решителната пета част Богданка се наложи с 15:12 и стигна до успеха, който обаче се оказа недостатъчен за продължаване напред.

Грозданов завърши срещата с 3 точки (2 блока).

За домакините най-резултатен беше Кевин Сасак с 14 точки (1 ас, 3 блока), а Джаксън Йънг добави 13. За гостите най-резултатен беше Брендън Купърс с 13 точки.

#Волейболна Шампионска лига за мъже 2025/26 #ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

