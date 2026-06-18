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БОК и НСА организират честване на Международния олимпийски ден

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БОК и НСА организират честване на Международния олимпийски ден
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Българският олимпийски комитет съвместно с Националната спортна академия организират честване на Международния олимпийски ден - 23 юни.

По традиция в столицата ще се проведе Олимпийско факелно бягане, което ще започне в 9.00 часа от Национална спортна академия „Васил Левски“, като старт на щафетата ще даде проф. Красимир Петков, ректор на НСА и заместник-председател на БОК. Факлоносците ще преминат през парка на бул. „Драган Цанков“, Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА на ул. „Гургулят“, Министерството на младежта и спорта, като крайната цел е Националният стадион „Васил Левски“, където в 10.30 часа факелът ще бъде посрещнат от председателя на БОК Весела Лечева и шествие от спортисти, треньори, ръководители и деятели в спорта.

Олимпийското факелно бягане е учредено от Олимпийския клуб на НСА през 1996 г. по повод 100-годишнината от Първите съвременни олимпийски игри. По примера на Олимпийския клуб към НСА, който понастоящем чества своята 30-годишнина, традицията на символичната щафета се реализира от всички олимпийски клубове в цялата страна, като основният принцип е огънят да освети и просветли значими места, свързани със спорта.

Светът ще отбележи Международния олимпийския ден под мотото Let’s Move (Нека се движим) - глобална инициатива на Международния олимпийски комитет, която насърчава хората да се включат във физически активности. Тази година Let’s Move носи и ново послание: „Можеш да го направиш“, като целта е да се даде кураж на младите хора да направят първата си крачка, като им се напомни, че чувството за несъвършенство или несигурност е нормално и не бива да ги възпира да направят тази първа крачка, обявиха от НСА.

#Международен олимпийски ден #БОК #НСА

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