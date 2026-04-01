Почина големият композитор Михаил Белчев
БОК номинира тенисиста Иван Иванов за най-добър млад спортист на Европа

Отличията се връчват на най-добрите млади спортисти от Европейските олимпийски комитети (EOK).

Българският олимпийски комитет номинира тенисиста Иван Иванов за наградите „Пьотър Нуровски“, които се връчват на най-добрите млади спортисти от Европейските олимпийски комитети (EOK). Решаващ глас имаше Комисията на спортистите с председател двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева.

„Тази година имаше изключителна конкуренция сред спортистите, защото федерациите представиха много силни кандидатури – на млади наши шампиони, които са завоювали световни и европейски титли. Изборът беше много труден, но показа, че имаме талантливо младо поколение, което тепърва ще носи медали на България от големи първенства и ще представя по най-добрия начин страната ни. Благодаря на всички олимпийски федерации, които направиха своите предложения и участваха в номинационния процес“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

През 2025 г. Иван Иванов стана световен шампион за юноши. Той е и първият българин, завършил годината като №1 в ранглистата на ITF за юноши. Иванов спечели титлите на сингъл в турнирите от Големия шлем - Уимбълдън и US Open. Иван Иванов бе избран за най-добър млад спортист на България и влезе в десетката на Спортист на годината.

Последният носител на престижната награда на ЕОК, но в нейното зимно издание, е Малена Замфирова. Сноубордистката стана първата българка с отличието, като в Малта грабна публиката с впечатляваща реч.

„Няма да забравя силните думи на Малена. Няколко месеца по-късно тя преживява тежък период, но съм убедена, че подкрепата и любовта, които получи, ще й дадат сили да продължи по този път – не само на елитен спортист, но и на ролеви модел“, добави Лечева.

Наградата „Пьотър Нуровски“ е учредена през 2011 г. През 2016 г. беше взето решение да се разшири обхватът й чрез създаване на издания за летни и зимни спортове.

Петте победители в конкурса ще получат плакет, но и парична награда, която да инвестират в своята подготовка. Наградата за първо място е 15 000 евро, за второ - 8000 евро, за трето – 5000 и за четвърто и пето – 3000 евро.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“ Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:37 мин.
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка
Чете се за: 01:17 мин.
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
