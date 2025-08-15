Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца)

Левски няма да иска отлагане на двубоя с Ботев (Враца) за първенство. Това каза изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров при завръщането на отбора от Азербайджан, където снощи бе отстранен местния Сабах в квалификационен мач за Лигата на нациите. В решаващия плеойф Левски ще играе срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия), като първата среща ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“.

„Всички сме доволни от начина, по които отборът игра и се развива. Стремим се от мач на мач да бъдем все по-силни. Ние даваме шанс на всички футболисти, които заслужат. Към момента не мога да разкривам информация за нови футболисти. Очаквам Националният стадион да бъде пълен. Треньорският щаб е запознат с играта на АЗ Алкмаар и ще вземе мерки. Мачът с Ботев (Враца) няма да го отлагаме. За мача с Ботев (Пловдив) ще помислим. Апетитът идва с яденето“, каза Боримиов.