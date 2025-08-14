БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Първият мач е в София.

Сабах – Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Левски ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в плейофите за участие в основната част на турнира Лига на конференциите. Това стана факт, след като тимът от Нидерландия отстрани в третия квалификационен кръг Вадуц (Лихтенщайн) с общ резултат 4:0.

Първата среща е на 21-и август на Националния стадион „Васил Левски“, а реваншът седмица по-късно на в Нидерландия. Победителят от този двубой влиза в груповата фаза на третия турнир на Европа.

Припомняме, че по-рано тази вечер Левски победи Сабах с 2:0 като гост и отстрани тима от Азербайджан с общ резултат 3:0.

Свързани статии:

Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
„Сините“ спечелиха реванша в Азербайджан с 2:0 и с общ резултат 3:0...
Чете се за: 01:42 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК АЗ Алкмаар #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
2
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение
4
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
5
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
6
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
5
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Лига на конференциите

Поляци застават на пътя на Арда към Лигата на конференциите
Поляци застават на пътя на Арда към Лигата на конференциите
Тунчев: Това е нещо специално за Арда и за града Тунчев: Това е нещо специално за Арда и за града
Чете се за: 01:10 мин.
Европейската приказка за Арда продължава Европейската приказка за Арда продължава
Чете се за: 01:50 мин.
Хулио Веласкес: Чувствам се благословен с работата си в Левски Хулио Веласкес: Чувствам се благословен с работата си в Левски
Чете се за: 02:07 мин.
Даниел Боримиров: Ще играем на Националния стадион в плейофа Даниел Боримиров: Ще играем на Националния стадион в плейофа
Чете се за: 01:37 мин.
Радослав Кирилов: Този отбор има накъде да се развива Радослав Кирилов: Този отбор има накъде да се развива
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Коя е военната база в Аляска, домакин на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ