Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите

Отборът на Левски ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в плейофите за участие в основната част на турнира Лига на конференциите. Това стана факт, след като тимът от Нидерландия отстрани в третия квалификационен кръг Вадуц (Лихтенщайн) с общ резултат 4:0.

Първата среща е на 21-и август на Националния стадион „Васил Левски“, а реваншът седмица по-късно на в Нидерландия. Победителят от този двубой влиза в груповата фаза на третия турнир на Европа.

Припомняме, че по-рано тази вечер Левски победи Сабах с 2:0 като гост и отстрани тима от Азербайджан с общ резултат 3:0.