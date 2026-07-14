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Борнемут започна селекцията си с бивш талант на Реал Мадрид

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Спорт
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Алваро Родригес подписа дългосрочен договор с "черешките“ и се превърна в първото ново попълнение на Марко Розе

Борнемут започна селекцията си с бивш талант на Реал Мадрид
Снимка: AP Photo
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Борнемут официално привлече нападателя Алваро Родригес от Елче, съобщиха от клуба от английската Висша лига. 22-годишният уругваец подписа дългосрочен договор и стана първото лятно попълнение на отбора под ръководството на новия мениджър Марко Розе.

Родригес идва след силен сезон в испанския Елче, за който реализира седем гола и направи пет асистенции в 34 мача. Преди това нападателят преминава през школата на Реал Мадрид, а през 2023 година дебютира за първия тим на „кралския клуб“ под ръководството на Карло Анчелоти. С екипа на мадридчани записва общо 10 официални срещи, след което играе под наем в Хетафе, преди да премине в Елче през 2025 година.

"Когато агентът ми каза, че Борнемут проявява интерес, не можех да повярвам. Всичко, което преживях досега, ме подготви за следващото предизвикателство. Искам да продължа да се развивам и да покажа на какво съм способен“, заяви Родригес пред официалния сайт на клуба.

Борнемут ще открие новия сезон във Висшата лига с домакинство н Манчестър Сити на 23 август, а очакванията са новото попълнение да бъде сред основните офанзивни оръжия на тима.

#Алваро Родригес #ФК Борнемут

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