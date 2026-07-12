Борусия даде зелена светлина на Карим Адейеми за трансфер в Барселона

Крилото на Борусия Дортмунд Карим Адейеми е на прага на трансфер в испанския шампион Барселона, след като отборът от Бундеслигата заяви, че играчът е освободен от предсезонната подготовка, за да преговаря с друг клуб.

Германският телевизионен оператор Sky и вестник Bild по-рано съобщиха, че трансферът на Адейеми в Барселона е почти завършен.

Дортмунд и каталунците, водени от бившия треньор на германския национален отбор Ханзи Флик, са се споразумели за трансферна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона евро бонуси. Договорът му ще бъде до 2031 г.

„Карим Адейеми и Кьел Ватйен няма да участват в старта на подготовката. И на двамата играчи е предоставено време за разговори с други клубове“, заяви Дортмунд в социалната платформа X, докато играчите им се събираха за началото на предсезонната подготовка.

24-годишният Адейеми, чийто договор в Дортмунд е до 2027 г., предварително беше информирал клуба за желанието си да напусне.

Крилото се присъедини към Дортмунд от Ред Бул Залцбург преди четири години.

Флик го повика за първи път в отбора на Германия през септември 2021 г. Оттогава Адейеми е изиграл 11 мача за Бундестима, но беше пренебрегнат от Юлиан Нагелсман на настоящото Световно първенство.

В четирите си години в Дортмунд, Адейеми е записал 146 мача и е отбелязал 36 гола, включително седем през миналия сезон.

Адейеми ще се изправи пред сериозна конкуренция в испанския шампион, редом със суперзвездата Ламин Ямал и наскоро привлеченото английско крило Антъни Гордън.