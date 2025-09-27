БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Борусия Дортмунд продължава преследването на Байерн

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
РБ Лайпциг и Байер Леверкузен също с успехи.

ювентус борусия дортмунд победиха голова класика марка шампионска лига
Борусия Дортмунд записа четвърта поредна победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като надигра Майнц с 2:0 като гост в среща от петия кръг на шампионата. „Жълто-черните“ запазиха второто си място в класирането с актив от 13 точки, на две зад лидера Байерн Мюнхен, който все още няма загуба през сезона.

Гостите откриха резултата в 27-ата минута чрез Даниел Свенсон, който реализира след отличен пас на Юлиан Бранд. Интересното е, че Бранд започна като титуляр в последния момент, заменяйки контузения Серу Гираси, който почувства болка в бедрото по време на загрявката.

В 40-ата минута Карим Адейеми удвои преднината на Дортмунд, възползвайки се от нова асистенция на Бранд. Мачът бе белязан и от червен картон за вратаря на Майнц – Робин Центнер, който бе изгонен директно в 67-ата минута за грубо нарушение извън наказателното поле.

РБ Лайпциг продължи отличната си серия, като победи Волфсбург с 1:0 като гост и също вече има 13 точки, заемайки трето място във временното класиране. Единственото попадение в мача отбеляза Йоан Бакайоко още в осмата минута.

В самия край на срещата Кристоф Баумгартнер пропусна дузпа, която можеше да фиксира по-убедителен успех за гостите. За Волфсбург това бе втора поредна загуба, а отборът е 12-и в класирането с 5 точки.

Байер Леверкузен постигна втора победа в последните си три мача, след като се наложи с 2:1 над Санкт Паули като гост. Така „аспирините“ се изкачиха на осма позиция с 8 точки, докато Санкт Паули остана шести със 7.

Гостите поведоха чрез Едмонд Тапсоба в 25-ата минута, но домакините изравниха само седем минути по-късно чрез Хауке Вал. Победният гол за Леверкузен реализира Ернест Поку в 58-ата минута.

