Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Парадоксът с Хакан Чалханоглу

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Турският национал попадна в куриозна ситуация.

Хакан Чалханоглу
Снимка: БГНЕС
Хакан Чалханоглу пропусна едва две от общо 29-те дузпи, които е изпълнил с екипа на Интер – и по удивително стечение на обстоятелствата и двете грешки са допуснати в една и съща минута, в един и същи кръг и в една и съща врата на „Сан Сиро“.

Турският маестро е известен като един от най-сигурните изпълнители на дузпи в Серия „А“. На 31 години той има почти перфектен баланс – 27 реализирани удара от бялата точка от 29 опита, статистика, която малцина могат да доближат в съвременния италиански футбол.

И все пак двете му грешки приличат на странен футболен парадокс. Както припомня „Гадзета дело Спорт“, и двете пропуснати дузпи са изпълнени: в 12-ия кръг на Серия „А“, на „Сан Сиро“, под Курва Норд (северната трибуна) в 74-ата минута.

Първият пропуск бе през ноември 2024 г. срещу Наполи. Вторият – в неделя, отново в мач от 12-ия кръг, този път в дербито срещу Милан. Вратата, минутата и кръгът – идентични.

Въпреки куриозната закономерност, Чалханоглу продължава да е сред най-резултатните футболисти в Лигата. Той дели първото място в голмайсторската листа на Серия А с пет попадения, заедно с Кристиан Пулишич, Рикардо Орсолини и Нико Пас.

Интер ще се надява лидерът им в средата на терена да продължи да диктува ритъма и в следващите двубои – тимът на Кристиан Киву гостува първо на Атлетико (Мадрид) в Шампионската лига, а след това пътува до Пиза за двубой от Серия „А“.

#Хакан Чалханоглу #Интер

