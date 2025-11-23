Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян

Милано отново е "червено-черен". Милан спечели Дерби дела Мадонина срещу градския си съперник Интер с 1:0 на "Джузепе Меаца" в мач от 12-ия кръг на Серия А.

Големите герои за "росонерите" бяха Кристиан Пулишич и Майк Менян. "Капитан Америка" отбеляза единственото попадение в 54-ата минута, докато "Меджик Майк" бе непробиваема стена за "нерадзурите", спасявайки дузпа и куп положения пред своята врата.

Момчетата на Масимилиано Алегри ще завършат кръга на втората позиция с 25 точки, 2 по-малко от лидера Рома. Интер, който вече няма успех в шест мача срещу големия съперник, е четвърти с един пункт по-малко.

"Нерадзурите" стояха по-добре през първата част, в която и двата отбора се затрудняваха с това да намерят целта.

Още в четвъртата минута Маркус Тюрам тества реакциите на съотборника си в националния отбор на Франция Майк Менян, а другият точен удар за това полувреме дойде в 37-ата минута, когато стражът на "росонерите" изби воле на Лаутаро Мартинес в гредата.

10 минути по-рано и Франческо Ачерби разтресе страничния стълб на вратата на символичните гости, които нито веднъж не затрудниха Ян Зомер.

В 54-ата минута обаче Милан обърна развоя на двубоя на 180 градуса. "Росонерите" отмъкнаха кълбото в средата на терена и Алексис Салемакерс нанесе първия им точен изстрел, отклонен от швейцарския вратар на съперника, но Кристиан Пулишич беше на точното място да добави топката, която се оплете в мрежата за 1:0.

В 72-ата минута Интер получи шанс да се върне в дербито. Страхиня Павлович настъпи Тюрам в наказателното си поле, което първоначално не беше отсъдено като дузпа от главния съдия Симоне Соца, но след преразглеждане от видеоасистент арбитрите, 11-метровият наказателен удар беше потвърден. Зад топката застана Хакан Чалханоглу, но изпълнението му беше слабо и Менян запази мрежата си суха с добро спасяване.

Докрая на срещата Кристиан Киву се опита да раздвижи нападението си, но неговите възпитаници така и не успяха да създадат нещо по-интересно, с което отново радостта се пренесе в "червено-черната" част на Милано.

В следващия 13-и кръг на Серия А Милан приема Лацио на 29 ноември, докато ден по-късно Интер гостува на новака Пиза. "Нерадзурите" ще играят и през седмицата при визитата си на Атлетико Мадрид (Испания) в мач от УЕФА Шампионска лига на 26 ноември.