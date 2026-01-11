БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Собственикът на Макълсфийлд: Прибрах се и си пуснах целия мач отначало

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на аматьорския отбор елиминирал носителя на ФА Къп, Кристъл Палас сподели какво е направил след историческата победа на отбора му.

Собственикът на Макълсфийлд: Прибрах се и си пуснах целия мач отначало
Слушай новината

Футболистите, служителите и феновете на Макълсфийлд се чувстват сякаш са спечелили ФА Къп, заяви собственикът Робърт Сметхърст след победата над носителя на трофея Кристъл Палас. Шестодивизионният клуб, със 117 места надолу по английската футбола пирамида, спечели с 2:1.

"Беше неописуемо. Изживяването вчера е нещо, което не бях изпитвал през целия ми живот. Просто бе невероятно за Макълсфийлд. Знам, че момчетата са празнували до три или четири сутринта, а баровете са били претъпкани от танцуващи хора. Това е фантастично за нашата общност и още ми е трудно да го повярвам. Никога няма да забравя този мач", каза той за ВВС 5 Live, цитиран от ДПА.

Сметхърст сподели какво е било първото нещо, което направил, когато се прибрал в дома си.

"Вярвате или не, аз лично се прибрах рано. Пуснах телевизора и върнах мача от началото. Изпитах отново тези чувства. Направо все едно бяхме спечелили целия турнир. Фантастично!", добави той.

Сметхърст заяви, че тази победа е в памет на бившия футболист на отбора Итън Маклауд. 21-годишният мъж почина на 16 декември на връщане от мач с Бедфорд.

Свързани статии:

Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
За пръв път от 117 години аматьорски отбор елиминира действащия...
Чете се за: 01:30 мин.
#ФК Макълсфилд #ФА Къп 2025/2026 #ФК Кристъл Палас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 с второ поражение в Турция
ЦСКА 1948 с второ поражение в Турция
Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия
Чете се за: 01:42 мин.
Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма
Чете се за: 01:42 мин.
Лудогорец се наложи над Пакши в контрола с пет гола Лудогорец се наложи над Пакши в контрола с пет гола
Чете се за: 02:15 мин.
Фабио Лима поднови тренировки с Левски Фабио Лима поднови тренировки с Левски
Чете се за: 00:52 мин.
Илия Груев титуляр при победа на Лийдс за ФА Къп Илия Груев титуляр при победа на Лийдс за ФА Къп
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ