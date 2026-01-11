Собственикът на Макълсфийлд: Прибрах се и си пуснах целия мач отначало

Футболистите, служителите и феновете на Макълсфийлд се чувстват сякаш са спечелили ФА Къп, заяви собственикът Робърт Сметхърст след победата над носителя на трофея Кристъл Палас. Шестодивизионният клуб, със 117 места надолу по английската футбола пирамида, спечели с 2:1.

"Беше неописуемо. Изживяването вчера е нещо, което не бях изпитвал през целия ми живот. Просто бе невероятно за Макълсфийлд. Знам, че момчетата са празнували до три или четири сутринта, а баровете са били претъпкани от танцуващи хора. Това е фантастично за нашата общност и още ми е трудно да го повярвам. Никога няма да забравя този мач", каза той за ВВС 5 Live, цитиран от ДПА.

Сметхърст сподели какво е било първото нещо, което направил, когато се прибрал в дома си.

"Вярвате или не, аз лично се прибрах рано. Пуснах телевизора и върнах мача от началото. Изпитах отново тези чувства. Направо все едно бяхме спечелили целия турнир. Фантастично!", добави той.

Сметхърст заяви, че тази победа е в памет на бившия футболист на отбора Итън Маклауд. 21-годишният мъж почина на 16 декември на връщане от мач с Бедфорд.