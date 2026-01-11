Антоан Семеньо бе обсипан от похвали от новите си съотборници и треньори

Най-новото попълнение на Манчестър Сити Антоан Семеньо си спечели похвали от съотборници и треньори, след като 26-годишният футболист отбеляза гол и една аситенция при дебюта си за успеха на „гражданите“ с 10:1 над Екзитър в турнира ФА Къп, с което отборът изравни най-голямата си победа в надпреварата.

Ганайското крило Семеньо, който има 10 гола и три асистенции в лигата през този сезон, се присъедини към Сити по-рано през седмицата от Борнемут.

„Антоан се адаптира добре. Той е скромен човек. Следим го от дълго време. Допринася много в атакуващата линия - това, което наистина искаме и от което се нуждаем. Антоан може да атакува бързо. Той е играч, който не спира. Видяхте, че той може да се приспособи доста бързо към нашия стил“, заяви помощникът на мениджъра Пеп Гуардиола - Пеп Линдерс, който ръководи мача, докато Гуардиола изтърпя един мач наказание.

Един от новите съотборници на ганаеца, Рико Люис, също се изказа ласкаво.

„Всички го искаха тима. Има причина за това и той го показа. Освен добър футболист, той е и един наистина добър човек", заяви Люис пред клубния сайт.

Манчестър Сити ще се изправи срещу Нюкасъл в първия мач от полуфиналите в турнира за Купата на лигата във вторник, преди дербито на Висшата лига срещу Манчестър Юнайтед в събота.