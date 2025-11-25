БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сасуоло измъкна точка при домакинството си на Пиза

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Кристиан Торствед спаси "неровердите" в петата минута на добавеното време.

Сасуоло - Кристиан Торствед
Снимка: БТА
Слушай новината

Тимът на Сасуоло стигна до равенство 2:2 при домакинството си срещу Пиза с гол в петата минута на добавеното време в среща от 12-ия кръг на италианската Серия А. "Неровердите" събраха 17 точки на девето място във временното класиране.

Футболистите на Пиза не успяха да запишат втора поредна победа, но продължават серията си без поражение и се намират на 16-а позиция с 10 точки в актива си.

Анголският нападател на гостите М'Бала Нзола откри резултата за 1:0 в четвъртата минута след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре, но само две минути по-късно сръбският полузащитник на Сасуоло Неманя Матич върна равенството.

Отборът на Пиза пак поведе в 81-ата минута чрез Хенрик Майстер и беше близо до успеха, но в петата минута на добавеното време норвежецът Кристиан Торствед прати топката в мрежата на противника, след като засече центриране на Кристиан Волпато и донесе точката за домакините с попадение за крайното 2:2.

#ФК Сасуоло #ФК Пиза #Серия А 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
5
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
6
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Европейски футбол

52 милиарда долара са били взети от Турция в резултат на скандала със залаганията
52 милиарда долара са били взети от Турция в резултат на скандала със залаганията
Дейвид Мойс с интересен коментар за червения картон на Идриса Гей Дейвид Мойс с интересен коментар за червения картон на Идриса Гей
Чете се за: 04:07 мин.
Еспаньол се наложи над Севиля в Ла Лига Еспаньол се наложи над Севиля в Ла Лига
Чете се за: 00:55 мин.
Сблъсъкът Челси - Барселона ще стартира един от най-оспорваните кръгове в Шампионската лига Сблъсъкът Челси - Барселона ще стартира един от най-оспорваните кръгове в Шампионската лига
Чете се за: 04:57 мин.
Манчестър Юнайтед не успя да победи 10 от Евертън Манчестър Юнайтед не успя да победи 10 от Евертън
Чете се за: 01:15 мин.
Комо продължава да впечатлява Комо продължава да впечатлява
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв....
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ