Сасуоло измъкна точка при домакинството си на Пиза

Тимът на Сасуоло стигна до равенство 2:2 при домакинството си срещу Пиза с гол в петата минута на добавеното време в среща от 12-ия кръг на италианската Серия А. "Неровердите" събраха 17 точки на девето място във временното класиране.

Футболистите на Пиза не успяха да запишат втора поредна победа, но продължават серията си без поражение и се намират на 16-а позиция с 10 точки в актива си.

Анголският нападател на гостите М'Бала Нзола откри резултата за 1:0 в четвъртата минута след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре, но само две минути по-късно сръбският полузащитник на Сасуоло Неманя Матич върна равенството.

Отборът на Пиза пак поведе в 81-ата минута чрез Хенрик Майстер и беше близо до успеха, но в петата минута на добавеното време норвежецът Кристиан Торствед прати топката в мрежата на противника, след като засече центриране на Кристиан Волпато и донесе точката за домакините с попадение за крайното 2:2.