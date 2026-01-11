Конър Брадли ще претърпи операция, заради която може да пропусне остатъка от сезона

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Защитникът се контузи в двубоя на "мърсисайдци" с Арсенал завършил 0:0.

конър брадли претърпи операция заради пропусне остатъка сезона
Снимка: БТА
Слушай новината

Десният бек на Ливърпул, Конър Брадли, ще претърпи операция в коляното, след като получи контузия при равенството на Ливърпул 0:0 срещу Арсенал в мач от английското първенство по футбол, съобщават от клуба. Той ще бъде под въпрос до края на сезона във Висшата лига, уточнява агенция Ройтерс.

Брадли получи контузията в добавеното време и събитията след това доведоха до меле на терена, тъй като Габриел Мартинели го замери с топката мислейки, че защитникът симулира. След като научи, че контузията е реална, бразилецът се извини публично за действията си.

"Ливърпул ФК потвърждава, че контузията на Конър Брадли е сериозна. Той ще претърпи операция в близките дни и ще започне възстановяването си на клубната база. Все още нямаме срок за лечението му", съобщават от клуба, цитирани от агенция Ройтерс.

Британските медии пишат, че Брадли няма да играе до края на сезона, въпреки че няма данни за скъсани връзки. През последните три сезона 22-годишният футболист пропусна над 50 мача на Ливърпул заради различни контузии. Следващият е в понеделник за ФА Къп срещу Барнзли.

