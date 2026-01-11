Два червени картона и автогол пр победата на Парма над Лече

Отборът на Парма спечели гостуването си на Лече с 2:1 в среща от 20-ия кръг на италианската Серия А. За Парма успехът беше втори в последните четири двубоя на тима, който заема 14-а позиция във временното подреждане с 21 точки.

Лече, който допусна втора поредна загуба и удължи серията си без победа в Серия А на четири мача, се намира на 16-о място със 17 точки в актива си.

Сърбинът Никола Щулич даде преднина на Лече още в първата минута на срещата, а резултатът се запази до края на първото полувреме. Домакините останаха с човек по-малко в 57-ата минута след директния червен картон на асистиралия за попадението Ламек Банда.

Седем минути по-късно португалецът Тиаго Габриел си отбеляза автогол, с който Парма изравни за 1:1. Победният гол за гостите беше дело на Матео Пелегрино в 72-ата минута.

Тимът на Лече завърши двубоя с девет души на терена, след като в третата минута на добавеното време анголският национал Киалонда Гаспар също получи директен червен картон.