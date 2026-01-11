Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия

Лидерът в класирането на Висшата лига Арсенал се класира за четвъртия кръг в турнира за Купата на Англия след победа с 4:1 над втородивизионния Портсмут като гост.

На стадион "Фратън Парк" носителите на трофея за 2008 година сензационно успяха да поведат още в третата минута, когато Колби Бишъп довкара топката във вратата на Кепа Арисабалага, който не бе успял да я улови след удар на друг играч на "помпи".

Отговорът на Арсенал обаче не закъсня и в осмата минута лондончани възстановиха равенството след автогол на Андре Доцели.

В 25-ата минута "топчиите" успяха да поведат за първи път в срещата с гол на Мартинели, а две минути преди паузата бразилецът спечели и дузпа за тима. С нейното изпълнение се нагърби Нони Мадуеке, който обаче стреля в аут.

Арсенал отказа Портсмут от надежди за нов обрат в 51-вата минута, когато Мартинели се разписа за втори път, за 3:1. Крайното 4:1 стана факт в 72-ата минута, когато Мартинели засече центриране от корнер на Мадуеке и оформи хеттрика си.

Жребият за четвъртия кръг на турнира ще бъде изтеглен след двубоя между Ливърпул и Барнзли, който е в понеделник, 12 януари, от 21:45 часа.

В ранния мач от деня Лийдс победи Дарби Каунти с 3:1 след обрат.