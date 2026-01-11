Илия Груев титуляр при победа на Лийдс за ФА Къп

Българският национал Илия Груев започна като титуляр и остана на терена до 73-ата минута при успеха на Лийдс Юнайтед с 3:1 над Дарби Каунти в двубой от третия кръг на турнира за Купата на Англия.

Отборите от Висшата лига, сред които и Лийдс, се включват в надпреварата именно от тази фаза, а сблъсъкът с втородивизионния Дарби не предложи сериозни затруднения за тима от Йоркшър, въпреки че домакините изненадващо поведоха преди почивката.

В 33-тата минута гостите имаха отлична възможност да открият резултата, но Йоел Пиро пропусна наказателен удар. Пропускът даде увереност на „овните“ и само две минути по-късно Бретън Диас се разписа, за да изведе Дарби напред.

След почивката Лийдс вдигна оборотите и бързо наложи превъзходството си. Между 55-ата и 59-ата минута Уилфрид Гнонто и Ао Танака реализираха два бързи гола, с които обърнаха развоя на срещата. В добавеното време резервата Джеймс Джъстин сложи точка на спора, като се разписа след контраатака.

Съперникът на Лийдс в следващия кръг на турнира ще стане ясен в понеделник вечер, когато е насрочен жребият.