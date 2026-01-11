Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма

Отборите на Фиорентина и Милан завършиха наравно 1:1 в среща от 20-ия кръг на италианската Серия „А“. И в този мач на „росонерите“ имаше късна драма. Французинът Кристофър Нкунку донесе точката за Милан с гол в 90-ата минута, когато беше изведен отлично от друг футболист, появил се на терена след почивката – Фофана.

Преди това домакините бяха открили резултата в 66-ата минута чрез Пиетро Комуцо, който се разписа с глава след статично положение. Дълбоко в добавеното време „виолетовите“ удариха греда чрез резервата Марко Брешанини, за когото това беше дебют като играч на Фиорентина.

Равенството е второ поредно за Милан в първенството след 1:1 срещу Дженоа в четвъртък, когато „росонерите“ стигнаха до точка отново с гол в 90-ата минута.

Преди почивката гостите на три пъти можеха да открият резултата чрез Кристиан Пулишич, но с отлични намеси се отличи Давид Де Хеа. След почивката на сцената блесна и Майк Менян, който предотврати няколко сигурни попадения в мрежата на Милан.

След този мач Милан се доближи на две точки от лидера Интер, който тази вечер приема Наполи в дербито на кръга.

Фиорентина остава в опасната зона със спечелени 14 точки.