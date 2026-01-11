БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Нкунку спаси гостите с гол в 90-ата минута.

Яшари и Кийн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборите на Фиорентина и Милан завършиха наравно 1:1 в среща от 20-ия кръг на италианската Серия „А“. И в този мач на „росонерите“ имаше късна драма. Французинът Кристофър Нкунку донесе точката за Милан с гол в 90-ата минута, когато беше изведен отлично от друг футболист, появил се на терена след почивката – Фофана.

Преди това домакините бяха открили резултата в 66-ата минута чрез Пиетро Комуцо, който се разписа с глава след статично положение. Дълбоко в добавеното време „виолетовите“ удариха греда чрез резервата Марко Брешанини, за когото това беше дебют като играч на Фиорентина.

Равенството е второ поредно за Милан в първенството след 1:1 срещу Дженоа в четвъртък, когато „росонерите“ стигнаха до точка отново с гол в 90-ата минута.

Преди почивката гостите на три пъти можеха да открият резултата чрез Кристиан Пулишич, но с отлични намеси се отличи Давид Де Хеа. След почивката на сцената блесна и Майк Менян, който предотврати няколко сигурни попадения в мрежата на Милан.

След този мач Милан се доближи на две точки от лидера Интер, който тази вечер приема Наполи в дербито на кръга.

Фиорентина остава в опасната зона със спечелени 14 точки.

Свързани статии:

Два червени картона и автогол в победата на Парма над Лече
Два червени картона и автогол в победата на Парма над Лече
Това е втори успех в последните четири срещи на бившия отбор на...
Чете се за: 01:22 мин.
#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Европейски футбол

Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия
Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия
Илия Груев титуляр при победа на Лийдс за ФА Къп Илия Груев титуляр при победа на Лийдс за ФА Къп
Чете се за: 01:30 мин.
Два червени картона и автогол пр победата на Парма над Лече Два червени картона и автогол пр победата на Парма над Лече
Чете се за: 01:22 мин.
Конър Брадли ще претърпи операция, заради която може да пропусне остатъка от сезона Конър Брадли ще претърпи операция, заради която може да пропусне остатъка от сезона
Чете се за: 01:40 мин.
Собственикът на Макълсфийлд: Прибрах се и си пуснах целия мач отначало Собственикът на Макълсфийлд: Прибрах се и си пуснах целия мач отначало
Чете се за: 01:32 мин.
Антоан Семеньо бе обсипан от похвали от новите си съотборници и треньори Антоан Семеньо бе обсипан от похвали от новите си съотборници и треньори
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ