Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен

Спорт
Хари Кейн вече е с 10 гола след 5 кръга в Будеслигата.

Байерн Мюнхен разгроми и Вердер Бремен
Шампионът на Германия Байерн Мюнхен продължава с безупречното си представяне от началото на сезона в Бундеслигата. В среща от петия кръг, баварците се наложиха с 4:0 у дома над Вердер Бремен и единствени продължават да имат пълен актив от точки (15).

Нов силен мач за Байерн изигра английският национал Хари Кейн. Централният нападател се разписа на два пъти, като вече има 10 гола от началото на сезона след едва 5 изиграни срещи. Другите попадения за шампионите реализираха Луис Диас и Конрад Лаймер.

След този мач Вердер остава близо до опасната зона. „Бременските музиканти“ имат само 4 точки на сметката си след първите 5 кръга.

Във вторник на Байерн предстои гостуване на Пафос в Шампионската лига, след което нова визита – този път на Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен #Хари Кейн

