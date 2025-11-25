ПСЖ ще разчита на Усман Дембеле за ключовия сблъсък с Тотнъм

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Носителят на Златната топка се възстанови от контузия.

Усман Дембеле
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Франция и Европа Пари Сен Жермен ще може да разчита на Усман Дембеле за ключовия мач от Шампионската лига срещу Тотнъм в сряда, след като нападателят се възстанови от травма в прасеца.

28-годишният футболист пропусна последните два мача на ПСЖ в Лига 1 и квалификациите за Мондиал 2026 с Франция, след като контузията му бе получена в двубоя срещу Байерн Мюнхен в началото на месеца. Сега обаче Дембеле вече тренира на пълни обороти с отбора и се очаква да бъде включен в групата за сблъсъка с Тотнъм.

„Той се движи добре и се чувства готов. Ще преценим окончателно утре, но ако няма проблеми, ще бъде част от състава. Връщането след контузия винаги изисква внимание, затова ще подходим предпазливо“, коментира треньорът Луис Енрике.

ПСЖ приема Тотнъм на „Парк де Пренс“ за петия кръг от груповата фаза на най-престижния клубен турнир. Френският тим е пети с 9 точки, докато „шпорите“ са десети с 8. Победата може да се окаже ключова за амбициите на парижани да се класират за осминафиналите.

