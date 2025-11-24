БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Усман Дембеле за "Златната топка": Почувствах, че ще я спечеля след мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Макар че твърди, че не е знаел резултатите преди Роналдиньо да отвори плика с името, французинът сподели, че е започнал да си представя как печели „Златната топка“ след като ПСЖ триумфира със Суперкупата на Европа.

Усман Дембеле
Снимка: БТА
Усман Дембеле, който спечели "Златната топка" тази година, даде обширно интервю за френското модно списание "Gqmagazine".

Запитан как би реагирал, ако не беше получил приза на церемонията в парижкия театър "Шатле", той заяви с усмивка:

„Не мислех за това, защото знаех, че ще спечеля.“

Макар че твърди, че не е знаел резултатите преди Роналдиньо да отвори плика с името, французинът сподели, че е започнал да си представя как печели „Златната топка“ след като ПСЖ триумфира със Суперкупата на Европа срещу Тотнъм, когато бе избран и за играч на мача.

„В началото бях в колата със съотборниците си Жоао Невеш и Дезире Дуе и честно казано, чувствах се много спокоен. Гледахме мача ПСЖ-Олимпик Марсилия, който се играеше по същото време, така че бяхме доста фокусирани. Дори на червения килим останах спокоен и едва когато церемонията започна, започнах да усещам леко напрежение. Бях малко стресиран", обясни крилото на парижани.

Запитан за трогателната и емоционална реч, която изнесе с трофея в ръцете си, и какво е посланието, което е искал да предаде, той заяви:

"Не бях подготвил нищо специално. Следвах интуицията си и е чудесно, ако това е развълнувало всички. Чух много коментари след това, дори от хора, за които не мислех, че ще гледат по телевизията в този момент."

Връщайки се към церемонията, Дембеле сподели:

"Церемонията продължи колко, два часа? Два часа и половина? И все пак сякаш мина бързо. Беше страхотно, всички речи, всички награди, които бяха връчени. Беше удоволствие да видя играчи, които познавах, като Андрес Иниеста, Рафиня, Ламин Ямал, с които съм играл. Легенди като Гулит и Роналдиньо, както и президентът на Барселона Жоан Лапорта. Бях щастлив че отново съм със съотборниците си. Присъствието и подкрепата на президента Насер Ал-Хелаифи наистина ме трогнаха."

Запитан какво иска хората да разберат от неговата реч и от победата му в класацията, Дембеле каза:

"Това е отборна победа. Без отбора не можете да спечелите всички тези титли, независимо дали колективно или индивидуално. Това е, което ще запомня най-много."

Дембеле коментира и факта, че всяка година „Златната топка“ е съпроводена с разгорещени дебати и противоречия кой трябва да спечели отличието. Попитан какво е да бъдеш всеобщо признат, французинът заяви:

"Всички се радваха за мен, това е вярно. Мисля, че това е свързано главно с преживяното по време на кариерата ми, особено с контузиите. Благодарение на всичко това станах по-силен психически. Мисля, че всички бяха щастливи, че спечелих тази награда след много упорита работа и много жертви. Упоритата работа се отплаща, което в крайна сметка е добра новина за всички."

Усман Дембеле стана шестият французин, който печели „Златната топка“, като преди него това направиха Раймон Копа (1958 г.), трикратният носител Мишел Платини (1983 г., 1984 г., 1985 г.), Жан Пиер-Папен (1991 г.), Зинедин Зидан (1998 г.) и Карим Бензема (2022 г.). Така Франция се превърна в първата държава с поне шестима победители в анкетата на „Франс Футбол“. Страната вече има общо 8 „Златни топки“, като изравни рекордната бройка, с която досега можеше да се похвали единствено Аржентина заради хегемонията на Лионел Меси с това отличие.

Дембел беше в основата на най-успешния сезон на ПСЖ в клубната история, завършил с първи триумф в Шампионската лига, поредна титла в Лига 1, спечелени Купата на Франция и Суперкупата на Франция и загубен финал на световното клубно първенство. Френският национал допринесе за тези постижения със своите 35 гола и 16 асистенции в общо 53 мача във всички турнири.

