Почина легендарен вратар на Милан

Милан се сбогува с легендарния вратар Лоренцо Буфон, който почина на 95-годишна възраст.

Една от емблематичните фигури под рамката през 50-те години, Буфон изведе „росонерите“ до пет титли в Серия А, преди да продължи кариерата си в Дженоа и впоследствие в Интер, където добави още едно Скудето през сезон 1962/63. Завърши професионалния си път във Фиорентина.

Известен с прочутия си захват „клещи“, той пази и за националния тим на Италия, участвайки на световното първенство през 1962 г. в Чили и записвайки общо 15 мача за „адзурите“. Лоренцо е и родственик на друга институция под рамката — Джанлуиджи Буфон.

От Милан отдадоха почит в емоционално послание в социалните мрежи.

„Неговите ръце-клещи направиха Милан велик през 50-те години. Великолепният Лоренцо, човек с огромно росонерско сърце, ни напусна. С дълбока емоция се сбогуваме с него и почитаме паметта му“, написаха от клуба.

Интер също изрази съболезнования.

„Скърбим за кончината на Лоренцо Буфон и сме солидарни със семейството му и целия футболен свят“, съобщиха от Интер.

Буфон остава в историята като един от най-стилните и смели вратари на своето време — истински пионер на италианската школа.



