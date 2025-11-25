БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина легендарен вратар на Милан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Буфон остава в историята като един от най-стилните и смели вратари на своето време — истински пионер на италианската школа.

Лоренцо Буфон
Снимка: X / AC Milan
Слушай новината

Милан се сбогува с легендарния вратар Лоренцо Буфон, който почина на 95-годишна възраст.

Една от емблематичните фигури под рамката през 50-те години, Буфон изведе „росонерите“ до пет титли в Серия А, преди да продължи кариерата си в Дженоа и впоследствие в Интер, където добави още едно Скудето през сезон 1962/63. Завърши професионалния си път във Фиорентина.

Известен с прочутия си захват „клещи“, той пази и за националния тим на Италия, участвайки на световното първенство през 1962 г. в Чили и записвайки общо 15 мача за „адзурите“. Лоренцо е и родственик на друга институция под рамката — Джанлуиджи Буфон.

От Милан отдадоха почит в емоционално послание в социалните мрежи.

„Неговите ръце-клещи направиха Милан велик през 50-те години. Великолепният Лоренцо, човек с огромно росонерско сърце, ни напусна. С дълбока емоция се сбогуваме с него и почитаме паметта му“, написаха от клуба.

Интер също изрази съболезнования.

„Скърбим за кончината на Лоренцо Буфон и сме солидарни със семейството му и целия футболен свят“, съобщиха от Интер.

Буфон остава в историята като един от най-стилните и смели вратари на своето време — истински пионер на италианската школа.

#Лоренцо Буфон #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европейски футбол

ПСЖ ще разчита на Усман Дембеле за ключовия сблъсък с Тотнъм
ПСЖ ще разчита на Усман Дембеле за ключовия сблъсък с Тотнъм
Парадоксът с Хакан Чалханоглу Парадоксът с Хакан Чалханоглу
Чете се за: 01:57 мин.
52 милиарда долара са били взети от Турция в резултат на скандала със залаганията 52 милиарда долара са били взети от Турция в резултат на скандала със залаганията
Чете се за: 01:25 мин.
Дейвид Мойс с интересен коментар за червения картон на Идриса Гей Дейвид Мойс с интересен коментар за червения картон на Идриса Гей
Чете се за: 04:07 мин.
Сасуоло измъкна точка при домакинството си на Пиза Сасуоло измъкна точка при домакинството си на Пиза
Чете се за: 01:15 мин.
Еспаньол се наложи над Севиля в Ла Лига Еспаньол се наложи над Севиля в Ла Лига
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ) Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ