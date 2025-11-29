Борусия Дортмунд се наложи над Байер Леверкузен и го изпревари в Бундеслигата

Борусия Дортмунд победи Байер Леверкузен с 2:1 в мач от 12-ия кръг на Бундеслигата. "Жълто-черните" стигнаха до успеха с два гола с глава.

Първият точен удар на стадион "БайАрена" в Леверкузен се превърна в гол. В 41-ата минута Аарон Анселмино засече с глава центриране от пряк свободен удар на Даниел Свенсон.

В последната минута от редовното време на първата част дойде и първият точен изстрел за домакините. Грегор Кобел улови шут на Ернест Поку.

След почивката възпитаниците на Нико Ковач стигнаха до нов гол с глава. Карим Адейеми засече центриране на Фабио Силва.

Късметът не бе на страната на домакините, след като Джонас Хофман и Ернест Поку стреляха в напречната греда.

Вицешампионът на Германия намери сили само за почетен гол. Резервата Кристиан Кофане засече от въздуха центриране в наказателното поле на Ибрахим Маза.

Борусия Дортмунд се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 25 пункта. Байер Леверкузен се смъкна до 4-ата позиция в подреждането с 23 точки.

По-рано днес Байерн Мюнхен спечели гостуването си на Санкт Паули.