Голове в добавеното време донесоха нова победа на Байерн Мюнхен

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен се поздрави с неочаквано трудна победа в Бундеслигата. В среща от 12-ия кръг, баварците се наложиха с 3:1 над един от най-слабиуте отбори в лигата – Санкт Паули. Байерн стигна до трите точки след голове дълбоко в добавеното време, а благодарение на успеха момчетата на Венсан Компани вече имат преднина от 7 точки пред втория в класирането Лайпциг, който снощи не успя да победи Борусия Мьонхенгладбах (0:0).

Срещата на „Алианц Арена“ започна с изненадващ гол за Санкт Паули. Разписа се Андреас Хунтонджи в 6-ата минута. В заключителните епизоди на първата част Байерн изравни чрез Рафаел Герейро, който получи шанс за изява в стартовия състав.

Въпреки очакванията, през второто полувреме Хари Кейн и компания се затрудниха да вкарат нов гол и да се поздравя с обрат. Все пак той стана в третата минута на добавеното време, когато намиращият се в страхотна форма Луис Диас реализира дежурното си попадение. Крайното 3:1 пък фиксира резервата Никлас Джаксън, като попадението беше разгледано за засада, но в крайна сметка такава нямаше и голът бе зачетен.

Хайденхайм и Хофенхайм записаха победи в други от срещите от кръга, а Вердер Бремен и Кьолн разделиха по точка.