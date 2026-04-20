Бостън не трепна срещу Филаделфия на старта в плейофите (ВИДЕО)

Бостън Селтикс постави мощно начало на плейофите в НБА. Съставът на Джо Мазула обезличи Филаделфия Севънти Сиксърс със 123:91 в първи мач от четвъртфиналите в Източната конференция. В „ТД Гардън“ тимът от щата Масачузетс наклони везните в своя полза още през първото полувреме и до края не даде индикации за допускане на срив срещу момчетата на Ник Нърс.

Това се оказа достатъчно за „келтите“ да ударят първи и да поведат с 1:0 победи. Вторият мач от серията отново ще бъде в Бостън, като е предвиден за 22 април (сряда).

SUNDAY'S FINAL SCORES



JT flirts with a triple-double as the @celtics win Game 1 in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Jaylen Brown: 26 PTS, 2 STL



Game 2: Tuesday, 7pm/et, Peacock pic.twitter.com/m9ozwTsyIx — NBA (@NBA) April 19, 2026

Съмненията за интрига бяха разсеяни още на старта, когато Сам Хаузър, Джейсън Тейтъм и Джейсън Браун на бърза ръка осигуриха двуцифрена разлика на домакините. Опитите на Тайрийз Макси и Пол Джордж да вдъхнат нужната увереност на гостите удариха на камък, а Тейтъм бе под пара и „келтите“ се радваха на разлика от 15 точки в края на дебютната част.

TATUM TWO-HAND JAM



Maneuvers.

Drives.

Slams.



Celtics up 15 after 1Q in Game 1! pic.twitter.com/pZlPppVswe — NBA (@NBA) April 19, 2026

Браун често караше гостуващата защита да страда и в хода на втория период, в който трудно се виждаше как авансът на „зелените“ може да бъде стопен. Този път Ви Джей Еджкомб и Макси направиха опит да дадат тон за отбора от щата Пенсилвания, но Тейтъм подхвана нова наказателна акция и домакините се изстреляха при 64:46 на голямата почивка.

TATUM ON THE BREAK



GAME-HIGH 21 PTS AT HALF.



CELTICS UP 18 IN GAME 1! pic.twitter.com/cCfvKN3Mbd — NBA (@NBA) April 19, 2026

При подновяването на играта дойде ред отново на Браун да покаже какво може и почти собственоръчно да внесе допълнително спокойствие на Селтикс. Макар и усилията, положени от Кели Убре – младши, Джордж, Макси и Еджкомб, аргументите на Сиксърс липсваха и тимът от щата Масачузетс се отскубна с 24 точки в края на третата четвърт. Така последните 12 минути бяха само за протокола и единствената интрига бе свързана само с това какъв ще бъде крайният резултат.

Джейлън Браун поведе Бостън към солидния успех с 26 точки. Джейсън Тейтъм финишира с 25, 11 и 7 асистенции. Немиаш Кета наниза 13 точки, Сам Хаузър (7 борби и 4 успешни стрелби зад дъгата) и Пейтън Причард (6 асистенции) отбелязаха по 12, Дерик Уайт има 10.

THE JAYS SHINED IN GAME 1



JB: 26 PTS, 2 STL

JT: 25 PTS, 11 REB, 7 AST, 2 STL



CELTICS WIN AT HOME! pic.twitter.com/NgfspzGIj6 — NBA (@NBA) April 19, 2026

Тайрийз Макси регистрира 21 точки и 8 асистенции за Филаделфия. Пол Джорж финишира със 17 точки, Ви Джей Еджкомб добави 13, Кели Убре – джуниър завърши с 10 и 7 борби.