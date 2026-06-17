Ботев обяви трети трансфер за лятото. Това е Владимир Мендеш, съобщиха от клуба. „Канарчетата“ осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават конфиденциални.

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник. Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика. Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеш.

В „жълто-черния“ клуб Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82, уточниха още от Ботев (Пловдив).

До момента през това лято "канарчетата" се подсилиха още с Богдан Костов и Асен Чандъров.