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Ботев Пловдив обвърза дългосрочно Никола Илиев до 2030 година

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Спорт
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Националът на България удължи договора си с „канарчетата“ и заяви, че ще продължи да дава всичко от себе си за родния клуб

Ботев Пловдив обвърза дългосрочно Никола Илиев до 2030 година
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Ботев Пловдив си осигури услугите на един от най-перспективните си футболисти за дълъг период, след като Никола Илиев подписа нов договор с клуба. Новият контракт на българския национал е до лятото на 2030 година.

22-годишният атакуващ полузащитник е юноша на „канарчетата“ и е добре познат на привържениците на отбора. До момента той има 70 мача в професионалния футбол с екипа на пловдивчани, като настоящият му престой е втори на стадион „Христо Ботев“.

Преди завръщането си в Пловдив Илиев натрупа опит в ЦСКА 1948 и в школата на италианския гранд Интер. През изминалия сезон той взе участие в 33 срещи за „жълто-черните“, като се отчете с три попадения.

Футболистът вече има и сериозно присъствие в националните гарнитури на България. Той е записал 11 мача за представителния тим на страната и 20 срещи за младежкия национален отбор.

След подписването на новия договор Илиев не скри задоволството си от решението да остане в родния клуб.

"Щастлив съм, че удължавам договора с родния си клуб. Ще давам всичко от себе си за „жълто-черната“ фланелка. Вярвам, че ни предстоят много радостни моменти заедно. Само Ботев“, заяви халфът пред клубната медия.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Никола Илиев

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