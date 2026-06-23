Ботев Пловдив обвърза с професионален договор талант от своята школа

Ботев Пловдив продължава да залага на младите си таланти, след като подписа професионален договор с юношата Радослав Караманов. Новината беше обявена официално от клуба, а офанзивният футболист вече е част от дългосрочните планове на „жълто-черните“.

Караманов е роден на 13 март 2008 година в Пловдив и играе като ляво или дясно крило. Той е юношески национал на България и е сред перспективните състезатели, излезли от академията на Ботев.

През сезон 2024/25 талантливият футболист беше част от системата на ЦСКА 1948, но сега се завръща в клуба, в който прави първите си стъпки във футбола.

"Горд съм, че подписвам договор с клуба, в който израснах. Благодаря за доверието! Ще продължа да работя упорито и да давам всичко от себе си за отбора и нашите фенове. Само Ботев!“, заяви Караманов пред официалния сайт на пловдивчани.

С подписването на първия си професионален договор младият футболист прави важна крачка в развитието си, а в Ботев Пловдив показват, че продължават да инвестират в собствените си кадри и да изграждат бъдещето на отбора около талантите от школата.