Ботев Пловдив обвърза Самуел Калу с нов договор до 2029 година

Ботев Пловдив си осигури услугите на един от най-важните си футболисти за дългосрочен период. Нигерийското крило Самуел Калу подписа нов договор с "жълто-черните", който ще го задържи на стадион "Христо Ботев" до лятото на 2029 година.

28-годишният футболист се утвърди като една от водещите фигури в състава на пловдивчани още с първите си изяви. До момента Калу има 26 мача с екипа на Ботев, в които демонстрира богатия си международен опит и висока класа.

Преди да пристигне в Пловдив, нигериецът изгради солидна визитка с екипите на Бордо, Гент, Уотфорд, Тренчин и Лозана. На международната сцена той има 17 мача и два гола за националния отбор на Нигерия, където е играл редом до звезди като Виктор Осимен, Алекс Иуоби и Самуел Чуквуезе.

След силните му изяви през изминалия сезон към Калу не липсваше интерес от други клубове, но въпреки получените предложения крилото е избрало да остане в Ботев Пловдив и да продължи развитието си с "канарчетата".

С новия контракт пловдивският клуб си гарантира, че ще разчита на един от най-качествените си футболисти и през следващите три сезона.