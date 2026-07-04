Ботев Пловдив отстъпи на Етър в контрола

Втородивизионният Етър Велико Търново победи в третата си контрола като гост елитния Ботев Пловдив с 2:1 с попадения на Цветомир Цанев и Петър Петров. Срещата се игра на базата на Ботев на стадион "Никола Щерев-Старика" в Коматево.

„Болярите“ откриха резултата още в 4-ата минута – Чавдар Ивайлов центрира от корнер, Цветомир Цонев изпревари във въздуха вратаря и с глава прати топката в мрежата за 0:1.

В 66-ата минута Петър Петров удвои резултата. Младият нападател получи топката от Атанас Атанасов, овладя я и със завъртане я изстреля в ъгъла – 0:2.

Минута преди края Алекс Джон все пък върна почетно попадение.