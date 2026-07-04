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Гашпер Търдин преподписа с Левски до 2028 година

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Спорт
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Халфът има 53 мача и е отбелязал 1 гол за клуба

Гашпер Търдин
Снимка: Официален сайт / levski.bg
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Левски и полузащитникът Гашпер Търдин подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Търдин се присъедини към отбора в началото на 2025 година. Халфът дебютира за Левски на 15 февруари 2025 година при победата над Хебър с 4:1 в Пазарджик. На 4 октомври 2025 година той отбеляза първия си гол за клуба при победата с 3:1 над Берое на стадион „Георги Аспарухов“. До този момент е изиграл 53 мача и е отбелязал 1 гол със синия екип. Той е шампион на България за сезон 2025/26 година.

#Гашпер Търдин

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