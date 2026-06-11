Ботев Пловдив подписа първи професионален договор със свой юноша

Ботев Пловдив подписа първи професионален договор с Васил Иванов, съобщиха от футболния клуб.

Роденият през 2009 година нападател започва футболния си път в школата на "канарчетата", а през 2024 година преминава в академията на Лудогорец, където тренира в продължение на две години.

В този период той се превръща в неизменна част и от юношеските национални отбори на България

От клуба уточниха още, че Васил Иванов ще започне подготовка с представителния отбор на Ботев (Пловдив). Днес от 18:30 часа старши треньорът Станислав Генчев ще изведе своите възпитаници на клубната база за първо занимание за новия сезон.