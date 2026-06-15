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Ботев Пловдив представи второто си лятно попълнение

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Спорт
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Полузащитникът подписа 2-годишен договор с опция за удължаване.

Асен Чандъров
Снимка: Пресслужба
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Асен Чандъров е второто попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив, съобщиха от пресслужбата на клуба. Полузащитникът подписа 2-годишен договор с опция за удължаване с „канарчетата“.

Асен Чандъров е роден на 13 ноември 1998 година в София. Халфът има солиден опит в българския футбол – 127 мача за Септември София и 52 мача за Левски София.

За последно Чандъров бе част от отбора на Черно море, където изигра 39 мача, в които записа 5 попадения и 1 асистенция.

Това ще бъде втори престой за 27-годишния футболист в най-стария футболен клуб в България, след като носи екипа на „канарчетата“ през лятото на 2016 година.
Асен Чандъров ще играе с номер 10 в Ботев Пловдив.

„Горд съм, че ще нося фланелката на Ботев Пловдив. Идвам с много мотивация и желание за работа. Ще се раздавам във всеки мач и ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора. Очаквам с нетърпение да ви видя по трибуните и да бъдете нашият 12-и играч във всеки мач. До скоро!“, сподели новото попълнение на Ботев.

#ПФК Ботев Пловдив #Асен Чандъров

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