Ботев Пловдив ще представи официално отбора си с празник на стадион „Христо Ботев“

Ботев Пловдив ще представи официално отбора си за сезон 2026/2027 в неделя, 12 юли, когато „жълто-черните“ ще се срещнат със своите привърженици на стадион „Христо Ботев“. Клубът разкри подробности около традиционното събитие, което за първи път след завръщането на тима на обновения „Колежа“ ще се проведе именно на клубния стадион.

От Ботев определиха официалното представяне като една от най-обичаните традиции за феновете, които ще имат възможност да приветстват поименно всички футболисти и треньорския щаб на представителния състав.

"През годините представянето на „канарчетата“ се превърна в специален момент за всички ботевисти. В паметта на феновете остават емблематични контроли на „Колежа“ и клубната база, както и представянето пред хиляди пловдивчани на стадион „Пловдив“ през 2012 година“, написаха от клуба.

Тържествената церемония ще започне малко след 20:00 часа, когато пред публиката ще бъдат представени капитанът Тодор Неделев, Георги Миланов, останалите футболисти и треньорският щаб.

Кулминацията на вечерта ще бъде приятелският двубой срещу Берое, който стартира в 20:30 часа. Контролата ще бъде последната проверка на пловдивчани преди началото на новия сезон, а входът за всички зрители ще бъде свободен.