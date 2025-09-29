Ботев Враца привлече бивш национал

Ботев Враца напомни на себе си при трансферите. Врачани подсилиха своята защита. „Гробарите“ привлякоха Иван Горанов, обявиха тази вечер официално от клуба. Защитникът пристигна в тима от Враца като свободен агент.

За последно бившият национал игра за ПАЕ Ханя, но неговият договор изтече в началото на януари. След като напусна окончателно Левски през лятото на 2022, когато игра на "Герена" като преотстъпен от белгийския Шарлероа, кариерата на Горанов продължи изцяло в чужбина. Той премина през гръцкия Ламия и румънския Университатя Клуж, за да стигне до Йоникос през август 2023.

Иван Горанов има седем мача за националния отбор на България, като последният е директен двубой с крилото Гарет Бейл при поражение срещу Уелс в Лигата на нациите през 2020.

"Още опит. Още характер. Още сила!, пишат от новия му тим във Фейсбук.

"Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Ханя, а преди това игра в Йоникос, Университатия (Клуж), Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив (Пловдив), Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България. Добре дошъл!", добавят врачани.