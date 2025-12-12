Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз до 1 януари 2027 година е част от предложенията за мир, обсъждани на преговорите с американско посредничество, съобщава Файненшъл таймс.



Вестникът добавя, че предложението се обсъжда от американски и украински представители с подкрепата на Брюксел. Междувременно украинските сили обявиха, че са си върнали контрола над отделни части на североизточния град Купянск и са обкръжили местните руски части. Президентът Зеленски посети района и оцени високо проведената операция. Москва твърди, че настъпва на всички фронтове и е превзела Купянск и стратегическия град Покровск. Киев отрича и твърди, че боевете продължават.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Руснаците говорят много за Купянск, но можем да видим каква е реалността. Днес е изключително важно да постигнем резултати на фронтовата линия, така че Украйна да постигне резултати в дипломацията. Точно така става. Силните ни позиции в страната са силни позиции в преговорите за край на войната. Благодаря на всеки войник. Горд съм с вас."