ИЗВЕСТИЯ

Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план

Чете се за: 01:20 мин.
По света
Киев отчита успехи на фронтовата линия в Купянск, докато Русия твърди за превземане на стратегически градове

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз до 1 януари 2027 година е част от предложенията за мир, обсъждани на преговорите с американско посредничество, съобщава Файненшъл таймс.

Вестникът добавя, че предложението се обсъжда от американски и украински представители с подкрепата на Брюксел. Междувременно украинските сили обявиха, че са си върнали контрола над отделни части на североизточния град Купянск и са обкръжили местните руски части. Президентът Зеленски посети района и оцени високо проведената операция. Москва твърди, че настъпва на всички фронтове и е превзела Купянск и стратегическия град Покровск. Киев отрича и твърди, че боевете продължават.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Руснаците говорят много за Купянск, но можем да видим каква е реалността. Днес е изключително важно да постигнем резултати на фронтовата линия, така че Украйна да постигне резултати в дипломацията. Точно така става. Силните ни позиции в страната са силни позиции в преговорите за край на войната. Благодаря на всеки войник. Горд съм с вас."

#преговори за Украйна #Влодимир Зеленски #войната в Украйна

Руската централна банка заведе дело срещу “Юроклиър”
Руската централна банка заведе дело срещу “Юроклиър”
МВнР: Очакват се сериозни транспортни смущения в Брюксел на 15 декември заради национална стачка МВнР: Очакват се сериозни транспортни смущения в Брюксел на 15 декември заради национална стачка
Чете се за: 01:30 мин.
Откриха тунел за нелегални мигранти между Беларус и Полша Откриха тунел за нелегални мигранти между Беларус и Полша
Чете се за: 01:42 мин.
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик
Чете се за: 01:35 мин.
В защита на европейското - въвежда се 3€ за малки пратки в ЕС В защита на европейското - въвежда се 3€ за малки пратки в ЕС
Чете се за: 00:47 мин.
Обща стачка срещу проектобюджета на Италия предизвика транспортни смущения и затвори училища Обща стачка срещу проектобюджета на Италия предизвика транспортни смущения и затвори училища
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВнР: Очакват се сериозни транспортни смущения в Брюксел на 15...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
