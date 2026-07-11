Ботев Враца запази вратар

Ръководството на Ботев Враца обяви, че вратарят Любомир Василев е подписал нов договор с клуба. Стражът е юноша на врачани и до момента има 12 мача в Първа лига.

„Любомир Василев продължава с Ботев! Вратарят подписа нов договор с клуба и остава част от нашия отбор.

Любо е юноша на Ботев и е в клуба от малък, преминавайки през различните възрастови формации до първия тим.

До момента той има 12 мача в Първа лига със зеления екип.

С Ботевска воля, с Ботевски дух“, написаха от Ботев Враца на своя официален профил в социалните мрежи.