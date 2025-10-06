БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Божанов, ПП-ДБ: Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим
Снимка: БНТ
Слушай новината

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация. Това коментира в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Вижте целия разговор в предаването "Още от деня"

Той категорично отрече да е давал такава флашка и обясни:

"И тук идва интересното - както КПК прави напоследък притиска, заплашва свидетели, най-вероятно е такъв и този случай. Той в показанията си казва, че съм му дал флашка, която аз не съм му давал. Интересно е какво прави прокурорът в този случай - той казва, че един свидетел е казал, че му е дадена флашка и затова привличам към наказателна отговорност и внасям в съда. Същият прокурор е по делото на Борисов, Горанов и Божков, където Божков твърди, че е дал на Борисов и на Горанов подкуп от 60 млн. лева. Прокурорът разпитва и тримата и казва, че единият казва, че е даден подкуп, а другите казват, че не е даден - дума срещу дума, прекратявам досъдебното производство. Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела в единия случай - в моя, внася в съда, другият - прекратява."

Божанов каза още, че когато му е бил поискан имунитета, го е дал, за да може делото да се движи максимално бързо към съда. Смята, че като система съдът все още е независим и накрая ще има справедливост.

По думите му, Борислав Сарафов не е главен прокурор и няма право да действа като такъв и трябва да бъде сменен веднага.

На въпрос трябва ли да се закрие или не Антикорупционната комисия, Божидар Божанов отговори:

"Нашето предложение, което е внесено в Народното събрание, е за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, създаване на Комисия за превенция на корупцията и установяване на конфликта на интереси, в която да няма всички тези милиционерски правомощия, подслушвания, с които Сарафов явно злоупотребява."

#ПП-ДБ #Божидар Божанов

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Политика

Доброволно на разпит без разпит: Бориславова, Петков и Василев се явиха в КПК - никой не ги разпита
Доброволно на разпит без разпит: Бориславова, Петков и Василев се явиха в КПК - никой не ги разпита
По собствено желание: Василев, Петков и Бориславова отидоха да дадат показания в КПК По собствено желание: Василев, Петков и Бориславова отидоха да дадат показания в КПК
Чете се за: 00:25 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:52 мин.
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата? Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?
Чете се за: 00:45 мин.
Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев
Чете се за: 03:17 мин.
Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ