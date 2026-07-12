Божидар Краев поема към ново предизвикателство, подписа с Лий Ман в Хонконг

Българският национал Божидар Краев ще продължи кариерата си в първенството на Хонконг. 29-годишният офанзивен футболист беше официално представен като ново попълнение на Лий Ман – третия в крайното класиране на местния шампионат през миналия сезон.

Краев пристига в новия си клуб след четиригодишен престой в Австралия, където защитаваше цветовете на Уелингтън Финикс и Уестърн Сидни Уондърърс. Именно работата му с наставника Джанкарло Италиано в последния клуб се оказва решаваща за трансфера в Хонконг.

Бившият футболист на Левски, Мидтиланд и Жил Висенте ще носи фланелката с номер 10. До момента той има 27 мача и три гола за националния отбор на България, а в австралийската А-Лига записа 102 срещи, 26 попадения и осем асистенции.

"Лий Ман е бързо развиващ се клуб и смятам, че това е идеалното място да продължа да се развивам. Работил съм с треньора Джанкарло Италиано и това беше една от основните причини да приема тази оферта“, заяви Краев при представянето си.

С преминаването си в Лий Ман българинът става едва третият роден футболист, който ще играе в шампионата на Хонконг след Димитър Калканов и Димитър Макриев. Новият му тим спечели историческата си първа титла през 2024 година, а през новия сезон ще се опита отново да си осигури място в азиатската Шампионска лига.