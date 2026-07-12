БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Краев поема към ново предизвикателство, подписа с Лий Ман в Хонконг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Българският национал ще играе под ръководството на Джанкарло Италиано, с когото вече работи в Австралия, а новият му клуб ще преследва участие в азиатската Шампионска лига

божидар краев поема ново предизвикателство подписа лий ман хонконг
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българският национал Божидар Краев ще продължи кариерата си в първенството на Хонконг. 29-годишният офанзивен футболист беше официално представен като ново попълнение на Лий Ман – третия в крайното класиране на местния шампионат през миналия сезон.

Краев пристига в новия си клуб след четиригодишен престой в Австралия, където защитаваше цветовете на Уелингтън Финикс и Уестърн Сидни Уондърърс. Именно работата му с наставника Джанкарло Италиано в последния клуб се оказва решаваща за трансфера в Хонконг.

Бившият футболист на Левски, Мидтиланд и Жил Висенте ще носи фланелката с номер 10. До момента той има 27 мача и три гола за националния отбор на България, а в австралийската А-Лига записа 102 срещи, 26 попадения и осем асистенции.

"Лий Ман е бързо развиващ се клуб и смятам, че това е идеалното място да продължа да се развивам. Работил съм с треньора Джанкарло Италиано и това беше една от основните причини да приема тази оферта“, заяви Краев при представянето си.

С преминаването си в Лий Ман българинът става едва третият роден футболист, който ще играе в шампионата на Хонконг след Димитър Калканов и Димитър Макриев. Новият му тим спечели историческата си първа титла през 2024 година, а през новия сезон ще се опита отново да си осигури място в азиатската Шампионска лига.

#Лий Ман ФК #Божидар Краев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
4
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Разкриха подробности около смъртта на Мартин Велев
6
Разкриха подробности около смъртта на Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Световен футбол

Мурат Якин: Червеният картон промени мача
Мурат Якин: Червеният картон промени мача
Стале Солбакен: Момчетата заслужават само аплодисменти Стале Солбакен: Момчетата заслужават само аплодисменти
Чете се за: 02:30 мин.
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
Чете се за: 01:45 мин.
Новото правило на ВАР доведе до спорния червен картон на Брел Емболо срещу Аржентина (ВИДЕО) Новото правило на ВАР доведе до спорния червен картон на Брел Емболо срещу Аржентина (ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
Джед Спенс за усещането да си част от Мондиала Джед Спенс за усещането да си част от Мондиала
Чете се за: 00:52 мин.
Андреас Шелдеруп: Чувството е сякаш сме на почивка Андреас Шелдеруп: Чувството е сякаш сме на почивка
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ