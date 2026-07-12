Новото правило на ВАР доведе до спорния червен картон на Брел Емболо срещу Аржентина (ВИДЕО)

Един от най-обсъжданите моменти от четвъртфиналния сблъсък между Аржентина и Швейцария се оказа изгонването на Брел Емболо, дошло малко след изравнителния гол на "кръстоносците".

Eso es una simulación de falta del jugador suizo Breel Embolo.



Bien sacada la amarilla !!! (2da amarilla, expulsión) pic.twitter.com/VLEW1p6nrR — Pablo Viruega (@PabloViruega) July 12, 2026

Първоначално главният съдия Жоао Пинейро отсъди нарушение на Леандро Паредес и му показа жълт картон. Именно това решение обаче активира новия ВАР протокол, въведен за Световното първенство през 2026 година, който позволява преразглеждане при грешно идентифициране на нарушителя.

След като прегледа ситуацията на монитора, арбитърът установи, че нарушение на Паредес всъщност не е имало. Вместо това Емболо е симулирал контакта, което принуди съдията да отмени първоначалното си решение и да покаже жълт картон на швейцарския нападател. Тъй като той вече имаше официално предупреждение, последва втори жълт и съответно червен картон.

Подобна ситуация вече имаше и в началото на турнира по време на двубоя между САЩ и Парагвай. Тогава съдията също промени първоначално показания жълт картон след ВАР проверка, след като установи симулация на парагвайски футболист. Разликата бе, че в онзи случай коригираното решение не доведе до изгонване.

Новото правило, въведено специално за Мондиал 2026, вече оказва пряко влияние върху развоя на мачовете и според мнозина ще продължи да бъде сред най-дискутираните промени в съдийството и след края на първенството.