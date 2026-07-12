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Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Капитанът на Аржентина стана футболистът с най-много асистенции в историята на Мондиалите и затвърди статута си на най-резултатния играч в турнира

лионел меси пренаписа една страница историята световните първенства
Снимка: AP Photo
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Лионел Меси продължава да подобрява рекорд след рекорд на световните първенства. С асистенцията си за Алексис Мак Алистър при победата на Аржентина над Швейцария четвъртфиналите на Мондиал 2026 капитанът на "гаучосите" записа десетото си голово подаване на световни финали.

Така 39-годишният аржентинец се превърна в едноличен рекордьор по асистенции в историята на световните първенства. Досегашният ориентир бе осем голови подавания, притежание на легендата Диего Марадона.

Любопитното е, че всичките десет асистенции на Меси на Мондиали са за различни негови съотборници. Той записа по една през 2006, 2010 и 2014 година, две на първенството в Русия през 2018, три при триумфа на Аржентина в Катар през 2022, а в настоящото издание вече има две.

Рекордите на Меси на световни първенства не се изчерпват с головите подавания. Нападателят вече е и най-резултатният голмайстор в историята на турнира с 21 попадения, подобрявайки предишното върхово постижение на Мирослав Клозе от 16 гола.

Освен това асистенцията срещу Швейцария изведе Меси и еднолично начело по директни голови участия в елиминационната фаза на световните първенства. Аржентинецът вече има 15 попадения и асистенции в мачовете на директна елиминация – още едно доказателство за огромното му влияние в най-важните срещи на най-престижния футболен форум.

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 # Лионел Меси

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