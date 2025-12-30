Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова – отново №1 в българската атлетика

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са избрани за Атлет и Атлетка на годината в анкетата на списание „Атлетика“. Отличието се връчва за 28-и път, а за Пламена това е четвърта поредна победа, което я прави една от най-успешните атлетки в страната.

И двамата са родени през 2004 г. и вече са сред големите имена в българската лека атлетика. През 2025 г. Божидар Саръбоюков направи изключителен сезон – стана европейски шампион в зала в скока на дължина, спечели сребро на европейското първенство до 23 години и завърши пети на световното първенство в Токио. Той има и над 13 състезания с резултат над 8 метра – нещо изключително рядко за български атлет.

Пламена Миткова също впечатли с постоянство и силни резултати. Тя се нареди сред най-добрите в Европа и света, като завърши шеста на европейското първенство в зала и четвърта на световното. През сезона показа отлична форма и в спринта, и в скока на дължина, като многократно подобряваше личните си постижения.

В подреждането при мъжете след Саръбоюков се нареждат Лъчезар Вълчев и Никола Караманолов, а при жените след Миткова са Габриела Петрова, Радина Величкова, Ива Деливерска и Сияна Бръмбарова.

Българската лека атлетика може да се похвали с ново силно поколение, което вече печели медали и признание на най-големите световни сцени.