Бронз за сестри Стоеви на международен турнир в Астана

Стефани и Габриела Стоеви се поздравиха с бронзовите медали на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана. На казахстанска земя българките загубиха на полуфиналите от четвъртите в схемата Лани Триа Маясари и Амалия Кахая Пративи (Индонезия) с 21:15, 15:21, 12:21 в оспорван двубой.

"Приключи още една невероятна година! Четвърта европейска титла, пето място на Световното първенство в Париж 2025, седем титли, номер 11 в света на женските двойки и топ 80 на микс. Толкова сме благодарни за всичко, което постигнахме тази година - за уроците, битките, победите и хората до нас. Благодарим на семейството ни, екипа и всички, които ни подкрепят - на корта и извън него. Без вас това нямаше да е възможно! Отиваме за още през 2026 година", написаха сестрите в профила си в Инстаграм.