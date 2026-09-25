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Булгаргаз“ ЕАД получи лиценз за търговия с природен газ в Сърбия

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Дружеството вече разполага с необходимите лицензии и разрешения за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния

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Снимка: Архив/БГНЕС
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Агенцията по енергетика на Република Сърбия издаде на „Булгаргаз“ ЕАД лицензия за извършване на доставка на едро на природен газ за срок от 10 години. Решението удостоверява, че българското дружество отговаря на всички условия и изисквания и може да развива търговска дейност на сръбския газов пазар.

Получаването на лицензия за търговия с природен газ на територията на Република Сърбия е част от последователните усилия на "Булгаргаз" за разширяване и засилване на присъствието на дружеството на регионалните пазари и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ със страните от Централна и Югоизточна Европа.

Дружеството вече разполага с необходимите лицензии и разрешения за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Булгаргаз разшири присъствието си и в Молдова чрез регистрираното дъщерно дружество „Bulgargaz North“, което получи лицензия за търговия с природен газ в страната.

Булгаргаз също така е регистриран ползвател на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна, което дава възможност за гарантиран достъп до тези пазари и създава допълнителни възможности за развитие на трансграничната търговия с природен газ в региона.

#Сърбия #лиценз #газ #"Булгаргаз" #новини в Метрото

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