Бургас е домакин на Националния рибен фестивал

Национален рибен фестивал се провежда в Бургас. Събитието е организирано от Министерството на земеделието и храните. Той е посветен на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели.

Фестивалът в Бургас се провежда в района на рибарското селище „Ченгене скеле“.

Там е обособена кулинарната зона, в която посетителите могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия, сред които “миди с ориз”, приготвени лично от професионалния кулинар Ути Бъчваров. В акцентите на фестивала беше и състезание по филетиране на риба, както и надпревара за „Най-бърз рибен транжор“.

За децата са предвидени образователни и творчески работилници, игри и арт занимания на морска тематика.

В навечерието на Никулден, на 5 декември, фестивалът ще гостува в София, на площад „Гина Кунчева“.