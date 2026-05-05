Бургас посреща мощи на свети Георги Победоносец на 10 май

В Бургас ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ по покана на Сливенския митрополит Арсений и с благословението на митрополита на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит.

Светинята ще бъде донесена от архимандрит Игнатий – игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в гръцкия град Палеохори.

Посрещането е на 10 май от 17.30 часа с архиерейска вечерня и петохлебие, а на следващия ден ще бъде отслужена тържествена света литургия.

Вярващите ще могат да се поклонят пред мощите до 14.00 часа на 11 май.

Очакват се стотици миряни от цялата страна да отидат на поклонението пред мощите.