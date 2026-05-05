Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец. Те идват специално в морския град за предстоящия празник утре - Гергьовден.

Обителта „Св. Георги“ в Поморие е единственият действащ мъжки манастир в Югоизточна България.

Йеромонах Паладий: "От името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений предавам на зрителите на БНТ пастирски архиерейски благослов. Мощите ще пристигнат тази вечер в 17:30 ч. Чрез литийно шествие ще бъдат пренесени в храма на манастира. Те се носят от Гърция — от манастира „Св. Богородица Радост на всички скърбящи“, от самия игумен архимандрит Игнатий. От населеното място ще дойде честната ръка на светеца. Това са мощите, които пристигат."

Утре ще бъде отслужена архиерейска света литургия.

"Те ще бъдат на 5 май вечерта, на 6 май през целия ден и на 7 май ще бъдат откарани отново за поклонение на друго място. Това събитие за нас е много тържествено, тъй като не само манастирът е с името на Св. Георги Победоносец, но и целият град празнува своя празник на този ден. И затова за нас е толкова важно да бъдем съпричастни на тази светиня и да получим благословение и благодат благодарение на това, че участваме в празника. Желая на всеки, който има възможност, да участва с нас на празника. На 6 май ще има литургия, която ще бъде архиерейска, оглавена от Сливенския митрополит Арсений. Желаем всички да бъдат съпричастни на тази благодат, която ще бъде предадена чрез нашия митрополит."

След Поморие мощите на Св. Георги ще бъдат изнесени за поклонение също в Сливен, в Ямбол, както и в Бургас.

