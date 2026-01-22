Бургас преминава към онлайн обучение заради грипна епидемия

Официално от днес Бургас е в грипна епидемия, а учениците преминават на онлайн обучение.

Заради разпространението на грипа се прекратяват профилактичните прегледи и имунизациите, както и свижданията в болниците. Противоепидемичните мерки ще останат в сила до края на месеца.

Грипна епидемия вече е обявена и в Варна и Добрич. Сериозен ръст на заболелите се отчита още в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.

Здравните власти призовават за повишено внимание, ограничаване на контактите и спазване на препоръките до отшумяване на епидемията.